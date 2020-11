Napoli, la proposta di Carlo Alvino: “Amichevole contro il Boca Juniors o l’Argentina”

Nel corso di “Radio Goal”, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, il giornalista Carlo Alvino è tornato a parlare della scomparsa di Diego Armando Maradona e delle iniziative volte a ricordare l’ex “Pibe de oro”. “Mi piace partecipare al sondaggio del nome dello stadio che per me deve chiamarsi ‘Diego Armando Maradona’. Fa bene il comune ad attivare tutto l’iter burocratico, ma mi farebbe piacere che l’intitolazione ufficiale avvenga, quando la pandemia lo permetterà. Con lo stadio aperto ai tifosi nell’occasione di un’amichevole di lusso, magari contro il Boca Juniors o l’Argentina”.

“Intitolando lo stadio nello squallore del vuoto sarebbe un modo per non rendere omaggio a Maradona. Domani forse Conti renderà anche lui omaggio a Diego ai Quartieri Spagnoli. Maradona è immortale perché non è che si accontentato di guadagnarsi l’amore del mondo intero, ma si è guadagnato il rispetto degli avversari che ha affrontato”.