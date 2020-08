Napoli, Rino Cesarano condanna Hirving Lozano: “Con una spallata va per terra”

Rino Cesarano, giornalista ed opinionista sportivo, ha detto la sua su Hirving Lozano, oggetto misterioso della rosa del Napoli, ai microfoni di Canale 21. “Nelle ultime cinque o sei partite di campionato, va detto che sono venuti a mancare dei giocatori fondamentale come ad esempio Giovanni Di Lorenzo. A ben vedere, è scomparso anche Diego Demme. Per fortuna, però, il Napoli ha ritrovato Elseid Hysaj”.

“Si tratta di tutti giocatori importanti che nella rotazione avrebbero potuto mantenere un assetto vincente e che, invece, sono mancati: non ci sono proprio stati. Hirving Lozano? Lasciatemelo dire: il messicano non mangia mai l’erba, quando va in campo. E’ mancante in quanto a determinazione e dal punto di vista fisico è fin troppo leggero: con una spallata va per terra”, ha affermato la storica firma del Corriere dello Sport. A quanto pare, Hirving Lozano fatica molto a trovare consensi anche dopo un anno di azzurro.