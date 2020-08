Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli non pensa solo a Sergio Reguilòn: c’è anche Michael Karbownik a sinistra

Ciro Venerato, giornalista di mercato della Rai, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: “Sergio Reguilòn è l’esterno che piace a tutti, ma il Real ancora non apre al prestito con diritto di riscatto, formula che farebbe comodo al Napoli. L’agente del terzino spagnolo parla in queste ore con Lotito, è stato infatti proposto anche alla squadra biancoceleste. Su di lui ci sono anche squadre della Premier e il PSG, non sarà facile prenderlo”.

“Viste le difficoltà per arrivare a Reguilòn, Giuntoli sta valutando anche delle alternative per il ruolo di esterno sinistro. Il numero 2 della lista, che ha anche il placet di Gattuso, è Michael Karbownik del Legia Varsavia. Tra l’altro il polacco costa anche poco, 7 milioni di euro. Ieri notte c’è stata una call conference col suo procuratore. Altra notizia di giornata è il colloquio che il Napoli ha avuto con Jorge Mendes per Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica, 28 milioni di euro il costo del cartellino, che piaceva anche in passato”.