Calciomercato Napoli, l’agente di Kevin Lasagna parla della possibilità di uno scambio con Andrea Petagna

Andrea Petagna ha concluso la stagione senza riuscire ad evitare la retrocessione della SPAL. L’attaccante non ha ancora vestito per la prima volta la maglia del Napoli e già si fa un gran parlare di uno scambio con Kevin Lasagna. A fare chiarezza al riguardo è Massimo Briaschi, agente del giocatore bianconero, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. “Non so se ci sia qualcosa di vero su questo scambio. Il Napoli ha scelto Petagna. La situazione è semplice, Lasagna ha un contratto con l’Udinese e quindi bisogna prima trattare con la società friulana. Dopo un’eventuale accordo tra i club ci saranno le nostre valutazioni. L’anno scorso prima che il Napoli acquistasse Lozano avevamo l’accordo col gli azzurri? Smentisco, non è assolutamente vero”.

In questi mesi non è mai stato chiaro quale sarà il ruolo di Andrea Petagna al Napoli. Non è escluso, dunque, che alla fine possa essere utilizzato come contropartita tecnica per altre operazioni.