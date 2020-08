Calciomercato Napoli, secondo Valter De Maggio c’è il Paris Saint-Germain su Kalidou Koulibaly

in

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato in queste ore del mercato del Napoli. “Un uccellino stanotte mi ha dato una notizia di mercato che riguarda il Napoli, la squadra azzurra farà diverse cessioni in questa sessione di calciomercato: mi ha detto che Kalidou Koulibaly alla fine potrebbe approdare al Paris Saint-Germain. Tra tutte le pretendenti la compagine transalpina potrebbe avere la meglio per il centrale difensivo”.

“Il Napoli deve comprare un esterno sinistro in vista della prossima stagione. Al primo posto c’è Reguilon, calciatore mancino di proprietà del Real Madrid, mentre per quanto riguarda il sostituto di Koulibaly, il primo nome in lista resta Gabriel del Lille. Ma si aspetta di cedere il centrale franco-senegalese prima di prendere il giocatore dal Lille”, ha aggiunto il giornalista. Insomma, i tifosi azzurri devono prepararsi a movimenti importanti nelle prossime settimane.