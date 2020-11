Napoli-Rijeka 1-0 all’intervallo: Matteo Politano sblocca il risultato

I giocatori del Napoli si presentano al San Paolo indossando una maglia numero 10. I tifosi sono fuori allo stadio a inneggiare il dio del calcio Diego Armando Maradona, quando c’è il fischio d’inizio del match con il Rijeka. I ritmi del match appaiono sin da subito molto blandi. Gli ospiti riescono ad affacciarsi dalle parti di Alex Meret nei primi minuti, poi sono gli azzurri a controllare la situazione, per quanto poco incisivi. Al 23′ il primo vero squillo porta il nome di Andrea Petagna: filtrante per Matteo Politano, seguito dall’ex Napoli Anastasio, che però colpisce un compagno e favorisce il centravanti, che trova l’opposizione del portiere avversario.

A sbloccare il risultato ci pensa allora lo stesso Matteo Politano verso il finale della prima frazione di gioco. Piotr Zielinski vince un rimpallo fuori area e serve un pallone basso sul secondo palo, a pochi centimetri dalla linea di porta, dove bisogna solo fare il tap-in per l’1-0.

