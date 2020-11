Napoli-Rijeka 2-0: Hirving Lozano mette al sicuro i 3 punti nella ripresa

C’è Napoli-Rijeka in quella che potrebbe essere una delle ultime partite al San Paolo. ritmi del match appaiono sin da subito molto blandi. Gli ospiti riescono ad affacciarsi dalle parti di Alex Meret nei primi minuti, poi sono gli azzurri a controllare la situazione, per quanto poco incisivi. Al 23′ il primo vero squillo porta il nome di Andrea Petagna: filtrante per Matteo Politano, seguito dall’ex Napoli Anastasio, che però colpisce un compagno e favorisce il centravanti, che trova l’opposizione del portiere avversario.

A sbloccare il risultato ci pensa allora lo stesso Matteo Politano verso il finale della prima frazione di gioco. Piotr Zielinski vince un rimpallo fuori area e serve un pallone basso sul secondo palo, a pochi centimetri dalla linea di porta, dove bisogna solo fare il tap-in per l’1-0. Nella ripresa la chiudono i cambi. Al 72′ Lorenzo Insigne trova Hirving Lozano in verticale, il messicano brucia la difesa del Rijeka e firma il definitivo 2-0. Occasione importante anche per il capitano negli ultimi minuti, ma il 3-0 non arriva. Napoli primo in classifica in virtù del pari tra AZ Alkmaar e Real Sociedad.