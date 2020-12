Napoli-Real Sociedad, probabili formazioni Sportmediaset: Dries Mertens ancora “falso nueve”

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Real Sociedad, ultimo appuntamento nella fase a gironi di Europa League. In porta David Ospina. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. Fabian Ruiz e Tiémoué Bakayoko titolari a centrocampo. Victor Osimhen è ancora fuori, quindi Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski e Matteo Politano agiranno alle spalle di Dries Mertens, impiegato per l’occasione come “falso nueve”. Una formazione a tratti curiosa, che desta non poche curiosità soprattutto per il ritorno al 4-2-3-1.

Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo; Bakayoko, Fabian Ruiz; Insigne, Zielinski Politano; Mertens.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubendi, Merino; Barrenetxea, Lopez, Portu; Isak.