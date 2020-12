Napoli-Real Sociedad 1-0 all’intervallo: perla di Piotr Zielinski da fuori area

Il Napoli si presenta alla prima allo stadio Diego Armando Maradona con una delle migliori formazioni possibili. Gennaro Gattuso rispolvera il 4-2-3-1 e nel ruolo di centravanti preferisce Dries Mertens come “falso nueve” ad Andrea Petagna. L’avvio degli azzurri contro la Real Sociedad, però, lascia un po’ a desiderare e al 19′ Willian José si beve Nikola Maksimovic, poi serve Portu che sbaglia clamorosamente a porta sguarnita. Il match potrebbe conoscere una svolta quando Hirving Lozano viene steso da ultimo uomo, eppure l’arbitro non assegna neanche il giallo e ammonisce invece Dries Mertens per proteste.

Al 35′ ci pensa allora Piotr Zielinski ad aggiustare la situazione. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla finisce fuori al polacco, che con una conclusione con l’esterno verso il palo lontano sblocca il risultato. All’intervallo è dunque 1-0 per il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Manca pochissimo per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League.