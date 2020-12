Calciomercato Napoli, Raffaele Auriemma sul futuro di Elseid Hysaj: “Non è detto che si prenderà un nuovo terzino a gennaio”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli e non solo sulle frequenze di Radio Marte. “Il Manchester United di Edinson Cavani è sceso dalla Champions League all’Europa League: speriamo di non incontrarli subito, perché sarebbe davvero una brutta roba una gara del genere ai sedicesimi di finale. Innanzitutto, dobbiamo passare il turno della fase a gironi e, possibilmente, dobbiamo riuscirci da primi in classifica, così da scongiurare l’eventualità di incontrare chi scende dalla Champions. Cessione di Elseid Hysaj? Per adesso è risultato nuovamente positivo al Coronavirus, una situazione inaspettata. Lo stesso vale per Amir Rrahmani. Alla luce di tutto questo, il Napoli prenderà un nuovo terzino a gennaio? Non è detto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ad alcuni tifosi piacerebbe Darko Lazovic dell’Hellas Verona? I calciatori di Ivan Juric rendono tanto con lui, ma non è detto che facciano lo stesso altrove. Sofyan Amrabat, ad esempio, cosa sta facendo? Lo stesso vale per gli atleti allenati da Gian Piero Gasperini, come l’interista Roberto Gagliardini, calato nel rendimento lontano da Bergamo. Ce ne sono diversi, di casi simili. Gasperini e Juric sono due coach che lavorano sulle soglie rendimento, ti ‘sciattano’. Gabriele Zappa del Cagliari sarebbe un buon rinforzo per il Napoli? Occhio a Wilfried Singo: a me piace di più il giovane del Torino”.