Gigi Buffon ricorda Paolo Rossi: “È stato quello che Diego Armando Maradona ha rappresentato per Napoli”

Gigi Buffon ha ricordato Paolo Rossi in un lungo post sulla sua pagina ufficiale Facebook. “In questo anno da tregenda che volge finalmente al termine, tra gli altri, ci lascia pure Pablito. Non sono abituato a lasciare scritti commemorativi speciali, perché ritengo gli uomini uguali, con un destino più o meno lungo, e con la stessa sorte di dover morire. Ma se pur tutti uguali di fronte alla morte, c’è qualcosa che ci distingue gli uni dagli altri mentre si è in vita. E questo qualcosa sono le opere!!! Nell’anno in cui ci lasciano icone sportive come Kobe Bryant e Maradona, si aggiunge Paolo Rossi”.

“(…) Lui ha avuto la capacità di fare da collante e di farci riavvicinare l’uno all’altro, abbracciandoci, di farci riunire, di farci sognare ed infine emozionare ed esultare, come se tutto il male e tutti i problemi fossero alle spalle, sfocati. In pratica, ha avuto il privilegio ed il merito di far voltare pagina alla nostra nazione almeno per qualche momento e ci ha regalato di nuovo il dono della “condivisione autentica”. Quindi stamattina, mentre portavo i miei figli a scuola, ho cercato di spiegare loro chi fosse Paolo Rossi, ma soprattutto mi interessava che capissero che cosa ha rappresentato per me. In sei parole è stato ispirazione – riscatto – sogno – emozione – felicità – orgoglio… è stato quello che Maradona ha rappresentato per Napoli… la stessa identica cosa, ed è per questo che oggi il mio cuore e la mia anima italiana si sentono malconci ed orfani”.