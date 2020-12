Napoli-Real Sociedad in tv: orario diretta partita e dove vederla

Il Napoli sta per scendere in campo in Europa League. Gli azzurri saranno protagonisti in casa contro la Real Sociedad, giovedì 10 dicembre alle 18:55, per l’ultimo atto della fase a gironi. La diretta televisiva dell’incontro sarà appannaggio di Sky, ma la partita andrà in onda anche in chiaro su TV8. Bisognerà collegarsi al canale tv o all’app per guardare la gara in streaming.

Il match tra Napoli e Real Sociedad sarà trasmesso precisamente su Sky Sport Uno, canale numero 201 del satellite o numero 472 e 482 del digitale terrestre, o Sky Sport, canale numero 252 del satellite. La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati attraverso i servizi SkyGo e Now TV. Sarà sufficiente collegarsi a Sky Go, se in possesso di un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su NOW TV. Partita in chiaro su TV8, per cui basta sintonizzarsi sul canale numero 8 del digitale terrestre. Si tratta di una partita molto importante per il Napoli, a un passo dalla qualificazione ai sedicesimi di finale. Gli azzurri hanno dalla loro due risultati su tre.