Il caso dell’esame di Luis Suarez: una talpa potrebbe aver avvisato la Juventus delle intercettazioni

Il caso legato all’esame farsa di Luis Suarez finisce sotto la lente di ingrandimento della Procura Figc, che già a settembre ha aperto un fascicolo d’indagine al riguardo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in settimana arriveranno all’ufficio federale, guidato da Giuseppe Chinè, le prime carte dell’inchiesta condotta dai pm di Perugia. La Procura partirà dunque con l’indagine vera e propria, con tanto di audizioni dei soggetti interessati, a partire da Fabio Paratici. Potrebbero servire anche quattro mesi prima di un verdetto.

Non si esclude che una talpa possa aver avvisato i dirigenti della Juventus delle intercettazioni in corso a settembre. Il legale bianconero e Fabio Paratici avrebbero nascosto i rapporti con i massimi livelli istituzionali per accelerare le pratiche. Per i pm era falsa la motivazione del mancato trasferimento dell’uruguayano: al traguardo per la cittadinanza si sarebbe potuti arrivare prima del 6 ottobre. La vera frenata è arrivata quando l’avvocato della Juventus ha iniziato a non rispondere più alle chiamate della funzionaria del ministero dell’Interno.