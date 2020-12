GAZZETTA – Gian Piero Gasperini sicuro dopo la qualificazione dell’Atalanta: “Rimango, ma decido io”

“Inter Euro flop”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. Solo 0-0 a San Siro con lo Shakhtar Donetsk: l’Inter è fuori da tutto, anche dall’Europa League. Una traversa di Lautaro Martinez, poi sbatte contro il muro ucraino. Per Antonio Conte coppa stregata: “Poco rispettati da VAR e arbitri”. Poi battibecca in diretta tv con Fabio Capello. Nella parte centrale della prima pagina c’è spazio per i bergamaschi con il titolo seguente: “Euro show”. Dopo il Liverpool l’Atalanta batte fuori casa pure l’Ajax: 1-0. Luis Muriel in goal e ancora ottavi. Gian Piero Gasperini intanto avverte club e calciatori: “Rimango, ma decido io”.

“Perché possono crederci”. Da Cristiano Ronaldo fino al gruppo creato da Andrea Pirlo. Anche l’equilibrio è stato trovato con Weston McKennie e Alvaro Morata fondamentali nello scacchiere del Maestro. “Pronti i diavoletti Colombo-Maldini jr”. Ampio turnover in Europa League per il Milan. Infine, la Lazio: “Caso Zarate, la procura di Roma indaga sugli stipendi”. C’è l’ipotesi dell’evasione fiscale.