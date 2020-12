CDS – Antonio Conte ultimo: l’Inter è fuori da tutto in Europa

È l’eliminazione dalla Champions League dell’Inter a dominare l’apertura odierna del Corriere dello Sport di oggi. “Ultimo Conte”. Deludente pari contro lo Shakhtar Donetsk: i nerazzurri dicono addio all’Europa. Romelu Lukaku e compagni chiudono solo quarti nel girone, il Real Madrid vince 2-0 contro il Borussia Monchengladbach e va agli ottavi proprio con i tedeschi. Poco più in basso l’analisi a caldo di Antonio Conte, che scagiona i suoi: “Ci è mancato soltanto il goal”. “Ci pensa Muriel: l’Atalanta vola”, si legge invece in taglio basso. Impresa degli orobici ad Amsterdam. La felicità di Gian Piero Gasperini: “Mie dimissioni? Non inseguiamo tutte le voci…”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Di fianco, spazio all’episodio più controverso di quest’ultimo turno della fase a gironi di Champions: “In ginocchio contro il razzismo”. La gara tra i francesi e i turchi è ripresa ieri al 13′ dopo lo stop per la frase offensiva del quarto uomo. Show di Neymar con tripletta: finisce 5-1. Infine, si parla delle gare delle italiane impegnate in Europa League: “Il Napoli freme, cerca il punto contro i baschi al ‘Maradona'”, mentre Milan e Roma faranno turnover.