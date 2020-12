Coronavirus, Elseid Hysaj e Amir Rrahmani di nuovo positivi: l’annuncio del Napoli

Ha del clamoroso la notizia arrivata in queste ore: Elseid Hysaj e Amir Rrahmani sono di nuovo positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo è il Napoli sui canali social ufficiali: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone”, si legge.

Una situazione davvero curiosa. I due calciatori avevano riscontrato la positività nel medesimo periodo, per poi tornare negativi più o meno nelle stesse ore. Il ritorno alla positività è un dato che allarma il mondo del calcio e non solo. Finora non erano ancora stati individuati casi certi di doppio contagio. Il Napoli dovrà dunque fare a meno dei due difensori nelle prossime settimane. Il centrale, tra l’altro, non ha ancora avuto modo di esordire con la maglia azzurra e inizia a rappresentare un oggetto misterioso nella rosa di Gennaro Gattuso.