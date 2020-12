Edinson Cavani ringrazia Napoli per il murales: “Sempre riconoscente, per questo ho detto di no alla Juventus”

Edinson Cavani ha appreso della propria raffigurazione sui murales che hanno trovato posto nella nuova “Mostra Maradona”. L’attaccante uruguayano, indubbiamente uno dei migliori giocatori di tutta la storia azzurra, forse secondo solo al “Pibe de Oro”, ha ricordato Napoli ai micrifono di Mondonapoli.it. “L’ho visto e sono emozionatissimo. È l’ennesima dimostrazione d’affetto da parte di Napoli che non dimenticherò mai. Ai tifosi dico solo ‘grazie’. Gli sarò sempre riconoscente. È per questo motivo che ho detto di no a tanti club italiani tra cui la Juventus, che mi ha chiamato spesso, ed anche l’Inter. Non potevo fare un gesto del genere ai napoletani”.

“Se penso a Napoli penso alla gioia, perché so che ho fatto tanto per loro e loro mi continuano ad omaggiare con tutto questo”, ha aggiunto il “Matador”, che in azzurro ha vinto una Coppa Italia, il primo trofeo dopo l’era di Diego Armando Maradona. In finale Edinson Cavani segnò un rigore contro la Juventus.