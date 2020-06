Napoli, Rafa Benitez rivela: “Aurelio De Laurentiis rifiutò 25 milioni per José Callejon”

L’ex allenatore del Napoli Rafa Benitez ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una intervista al Corriere dello Sport, ricordando la sua esperienza in azzurro. Lo spagnolo portò a casa una Coppa Italia e una Supercoppa, ultimo trofeo inserito per il momento nella bacheca del Napoli. In campionato, invece, mancò per due volte l’accesso alla Champions League.

“Un solo «colpo» tra i tanti del mio biennio a Napoli? Impossibile. Perché Callejon, che pagammo poco meno di nove milioni, ha offerto sette anni di rendimento impressionante. Un anno dopo ci arrivò una proposta da 25 milioni, e Aurelio disse di no. In termini economici, vista la quotazione raggiunta da Koulibaly, potrebbe essere lui l’affare indimenticabile: ma anche Higuain, che ha prodotto gola e utili; o Mertens, che è diventato il re del goal. Mi spiace che la sorte non sia stata amica di Ghoulam: non c’erano tanti esterni difensivi forti di lui, quando si è infortunato”.