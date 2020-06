Coppa Italia, il pronostico di Stefano Mauri: “Credo che la Juventus partirà favorita, anche se il Napoli se la giocherà”

L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri ha parlato ai microfoni di Soccermagazine della ripresa del calcio giocato e della Coppa Italia, pronunciandosi anche sul Napoli. “Indubbiamente sarà una ripresa diversa da come avevamo lasciato il campionato, perché sicuramente ci saranno delle condizioni fisiche non ottimali in quanto non si è potuta fare neanche un’amichevole. Si giocherà ogni 3 giorni e quindi il rischio di infortunio sarà più alto. Soprattutto dopo 3 mesi di inattività è come fare le prime partite amichevoli d’estate. Non si sa mai come possono finire, che tipo di lavoro hanno fatto gli allenatori e quanto ci metterà la squadra ad entrare realmente in condizione”.

“Chi vedo meglio per la finale? Credo che la Juventus comunque partirà favorita, anche se ovviamente il Napoli se la giocherà tranquillamente”, ha dichiarato poi l’ex giocatore. Insomma, i valori tecnici e la lunga rosa dei bianconeri potrebbero colmare comunque le lacune dovute all’inattività, secondo gli addetti ai lavori.