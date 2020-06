La fumata bianca per Dries Mertens è finalmente arrivata. Dopo mesi tormentati, con il futuro incerto e tante squadre accostate, il belga ha deciso il suo futuro: vuole rimanere al Napoli. Ora ci sono anche le firme per il prolungamento del contratto. L’attaccante, come riferito da SKY Sport, ha siglato il rinnovo con il Napoli fino al 2022, con opzione anche per il 2023. A questo punto manca davvero solo l’ufficialità da parte di Aurelio De Laurentiis, attesa a breve.

Una conferma autorevole è arrivata anche da Valter De Maggio, intervenuto in diretta alla radio ufficiale del club, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. “Mertens ha firmato, prolungamento del contratto per due anni. Lo ha fatto in questi minuti, speriamo di avere un’altra bella notizia stasera”. Rinnovo di Dries Mertens e vittoria della Coppa Italia: sarebbe un doppio regalo perfetto per i tifosi azzurri in questo ritorno al calcio giocato.