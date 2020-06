Napoli-Juventus 0-0 all’intervallo: l’occasione più nitida del primo tempo è di Diego Demme!

Finale abbastanza combattuta, quella tra Napoli e Juventus all’Olimpico. Nei primi minuti del match gli azzurri faticano a superare la propria metà campo e rischiano grosso quando José Callejon regala palla ai bianconeri nei pressi dell’area. Cristiano Ronaldo, però, trova la buona opposizione di Alex Meret. Il primo squillo azzurro arriva al 23′: Piotr Zielinski viene steso sulla trequarti e Lorenzo Insigne colpisce il palo esterno. Il Napoli dimostra di esserci, nonostante il possesso palla sia a favore della Juve.

Verso il finale di primo tempo i ritmi si alzano. Un errore degli azzurri in fase d’uscita fa sì che con due passaggi la “Vecchia Signora” vada in porta. Paulo Dybala pesca bene Cristiano Ronaldo, ma Alex Meret interviene prontamente anticipando il portoghese. L’occasione più concreta arriva dunque per il Napoli. Diego Demme riesce a sfondare la difesa bianconera con un rimpallo e a tu per tu con Gigi Buffon si vede deviare la conclusione in calcio d’angolo con un intervento di gambe del portiere.