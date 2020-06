Napoli-Juventus 4-2 d.c.r.: gli azzurri vincono la sesta Coppa Italia contro l’ex Maurizio Sarri

Partita tirata, combattuta, ma vittoria meritata quella del Napoli contro la Juventus all’Olimpico. Nei primi minuti del match gli azzurri faticano a superare la propria metà campo e rischiano grosso quando José Callejon regala palla ai bianconeri nei pressi dell’area di Alex Meret. Cristiano Ronaldo, però, trova la buona opposizione del portiere friulano. Il primo squillo azzurro arriva al 23′: Piotr Zielinski viene steso sulla trequarti e Lorenzo Insigne colpisce il palo esterno. Verso la fine del primo tempo, però, è Diego Demme a ritagliarsi la migliore occasione della partita. Il tedesco riesce a sfondare la difesa bianconera con un rimpallo e a tu per tu con Gigi Buffon si vede deviare la conclusione in calcio d’angolo con un intervento di gambe del portiere.

Nella ripresa si fa notare Matteo Politano, subentrato a José Callejon. Maurizio Sarri scuote la testa, i bianconeri non sono mai veramente pericolosi. Proprio allo scadere il Napoli va vicinissimo al goal della vittoria. Su calcio d’angolo Nikola Maksimovic colpisce di testa e sulla respinta di Gigi Buffon la sfortuna si impadronisce di Eljif Elmas che colpisce il palo. Si va ai rigori. A iniziare la serie è Paulo Dybala, che si fa parare il tiro dal dischetto da Alex Meret. Errore anche per Danilo, che spara alto. Per il Napoli segnano tutti: Lorenzo Insigne, Matteo Politano, Nikola Maksimovic e Arkadiusz Milik. José Callejon scoppia in lacrime, ma questa è soprattutto la vittoria di Gennaro Gattuso.