Napoli, quell’obiettivo sfumato di Cristiano Giuntoli: Jordan Veretout e la scelta sulla Roma…

Intervistato da Eurosport, il centrocampista della Roma Jordan Veretout, spesso accostato al Napoli, ha parlato dei motivi che lo hanno spinto ad accettare i giallorossi anziché gli azzurri. “C’erano altri club, è vero. Poi ho avuto un colloquio con l’allenatore al telefono, ha fatto molte cose per me. È molto importante per un giocatore. Ho anche amici italiani che mi hanno dato consigli dicendo che la Roma è un grande club. Ho avuto l’opportunità di giocarci contro in queste ultime stagioni con la Fiorentina e ho potuto vedere che giocare all’Olimpico di fronte ai tifosi è qualcosa di enorme. Il mio riscatto è stato formalizzato di recente e ne sono molto contento”.

Cristiano Giuntoli sembrava molto vicino al francese, che aveva già un rapporto particolare con la città di Napoli. Chissà che in futuro il matrimonio non possa comunque avvenire. Per il momento, Jordan Veretout ha in mano le redini del centrocampo capitolino.