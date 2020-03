Napoli qualificato di nuovo in Champions League? Potrebbe valere la classifica dell’anno scorso

Napoli di nuovo in Champions League. Sono tanti gli scenari legati al futuro della stagione in corso, che però potrebbe essere già finita. Tra questi, anche quello clamoroso di una classifica che si annullerebbe col campionato che ovviamente non ripartirebbe. Cosa succederebbe, in quel caso? Di certo lo scudetto non verrebbe assegnato così come non verrebbero stabiliti i verdetti sulle qualificazioni per le competizioni europee. Ad andare in Champions e in Europa League sarebbero dunque a sorpresa le squadre che si erano qualificate nella stagione 2018/2019. Si farebbe affidamento alla classifica dell’anno scorso.

Di conseguenza, il Napoli varrebbe come secondo classificato in campionato e tornerebbe tranquillamente in Champions League. Si tratta di uno scenario molto poco probabile, ma non di una scelta impraticabile. Lo stesso Aurelio De Laurentiis spinge per giocare, ma è pur vero che la UEFA attende impazientemente i nomi delle squadre che devono partecipare alle prossime edizioni delle coppe europee.