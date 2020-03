Calciomercato Napoli, i tifosi sognano il ritorno di Edinson Cavani

I tifosi del Napoli possono tornare a sognare il ritorno di Edinson Cavani. Il Boca Juniors sta già corteggiando l’attaccante uruguayano, che sarebbe vicino all’addio al Paris Saint-Germain. L’agente del giocatore ha parlato del suo futuro ad Olé.

“Edi è fatto per il Boca. Sarebbe felice, credetemi. Vorrebbe ripetere ciò che ha fatto Manteca, lo sogna. Ha giocato tre Coppe del mondo, ha vinto una Coppa America, ha vinto titoli nazionali, ma non ha mai vinto quella Libertadores che tutti i sudamericani vogliono avere nelle loro mani. Dobbiamo vedere come avviene il ritorno alla normalità con la ripresa del calcio in Europa. Dobbiamo vedere cosa accadrà in Champions League. Ma penso che il Matador abbia pensato per un po’ al suo ritorno nel continente e alla fine della sua carriera in Europa. In tal caso, il Boca Juniors è l’opzione migliore”. Con la maglia del Napoli Edinson Cavani ha segnato 104 goal in 3 stagioni, vincendo la Coppa Italia.