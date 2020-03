Napoli, Aurelio De Laurentiis pronto a rinnovare il contratto di Gennaro Gattuso fino al 2023

Il Napoli lavora per blindare Gennaro Gattuso. Il club azzurro avrebbe ormai deciso di confermare l’attuale allenatore stipulando un nuovo contratto con scadenza fissata nel 2023. Il mister ha praticamente convinto tutti e, per questo, si vorrebbe rimodulare l’attuale accordo da 1,5 milioni di Euro che prevede un rinnovo automatico fino a giugno 2021. Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe cercando di affrettare i tempi e confida in una conference call con Jorge Mendes, procuratore del tecnico. Appuntamento già fissato per i prossimi giorni.

Da notare che entrambe le parti in causa conserveranno la facoltà di liberarsi dal vincolo al termine di ogni singola stagione. Gennaro Gattuso è soddisfatto, ma avrebbe posto delle condizioni per firmare: carta bianca sullo staff, che non vedrebbe più elementi legati a Carlo Ancelotti, oltre che garanzie sul mercato. Sono previste alcune esclusioni eccellenti, quindi l’allenatore vuole la conferma di Piotr Zielinski e nuovi rinforzi per andare avanti.