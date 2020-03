Calciomercato Napoli, ci sono i nomi per i sostituti di Alex Meret e Kalidou Koulibaly

Continuano ad apparire nomi su nomi nel taccuino di Cristiano Giuntoli, che deve organizzare la prossima sessione di mercato. Salvatore Sirigu sembrerebbe la prima scelta del Napoli in caso di addio di Alex Meret, la cui permanenza in azzurro non appare più così scontata. L’estremo difensore di proprietà del Torino, attualmente secondo portiere della Nazionale Italiana, godrebbe della stima dell’area tecnica partenopea. Tuttavia, c’è bisogno di una garanzia assoluta: Salvatore Sirigu è praticamente certo del posto agli Europei, quindi non accetterebbe un’alternanza con David Ospina. D’altro canto, è proprio il motivo per il quale Alex Meret cambierebbe aria.

Per quanto concerne la difesa, invece, si guarda con attenzione in Francia. In vista di una possibile cessione di Kalidou Kouliblay, che potrebbe aver ormai esaurito il suo tempo a Napoli, Cristiano Giuntoli avrebbe adocchiato profili interessanti in Ligue 1. Si tratterebbe nello specifico di Duje Ćaleta-Car dell’Olympique Marsiglia, del giovane Benoît Badiashile del Monaco e di Malang Sarr del Nizza.