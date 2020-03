Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik piace al Milan: il polacco vale sui 35 milioni di Euro

Arkadiusz Milik ha già fatto capire chiaramente al Napoli che non rinnoverà il suo contratto, perlomeno non alle condizioni attuale. L’attaccante pretende un ingaggio da 5 milioni di Euro, che il club preferirebbe destinare ad un altro topl player. Dunque, in estate il giocatore sarà quasi certamente ceduto. Il polacco risulta essere un obiettivo di mercato del Milan che perderà molto probabilmente Zlatan Ibrahimovic.

Secondo Tuttosport la società rossonera considera Arkadiusz Milik la punta ideale, nonché un investimento possibile con ingaggio alla portata e costo di cartellino non troppo alto. La sua valutazione si aggira sui 35-40 milioni di Euro, ma la scadenza di contratto imminente costringerà il Napoli a rivedere la cifra e ridurla giocoforza. In Italia, comunque, non c’è troppa concorrenza per il centravanti. Tutto dipenderà dalla volontà del diretto interessato, che vuole incrementare il proprio ingaggio in quelli che sono gli anni migliori della sua carriera. Adesso o mai più.