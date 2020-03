Coronavirus, la valutazione di Kalidou Koulibaly cala dai 100 ai 70 milioni di Euro

I riflessi del Coronavirus sul calcio iniziano a farsi sentire. Se da qui a giugno non si giocherà più, il valore dei giocatori calerà passando dai 32,7 miliardi di Euro attuali a 23,4. Molti top-player del campionato vedranno ridursi sensibilmente la propria valutazione economica, tra questi c’è anche Kalidou Koulibaly. In estate il Napoli ha rifiutato un’offerta da oltre 100 milioni di Euro dal Manchester United, che oggi appare come irripetibile. Il centrale varrebbe oggi sui 70 milioni e il Paris Saint-Germain, pronto a raddoppiargli l’attuale ingaggio, ci ha messo gli occhi sopra. Tra gli altri giocatori con prezzo inferiore a quello attuale c’è Sandro Tonali, che non varrà più di 40 milioni, mentre Paul Pogba è sceso a 35 milioni. Il prezzo del cartellino di Milan Skriniar si aggira intorno ai 50 milioni e Donnarumma passerà dai 50 ai 30 milioni di valutazione. Insomma, per alcuni club potrebbe essere addirittura un vantaggio, a seconda delle situazioni di bilancio di ognuno.