CDS – “Scudetto in campo neutro”

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con il titolo: “Scudetto in campo neutro“, il piano della Lega per il ritorno in campionato. In molte regioni la ripresa potrebbe essere più lenta, possibile il cambio di sede di alcune partite. Caso stipendi: gli interisti pronti al dialogo, ma Lega e AIC litigano sul mese di marzo.

Per lo scudetto spunta quindi una nuova ipotesi: pur di riprendere il campionato, la Lega sta studiando la possibilità di far giocare le squadre delle zone a rischio, cioè gran parte dei club del nord, in stadi terzi e sicuri. Il tutto, ovviamente, a porte chiuse, senza spettatori. Per le date, si parla da metà maggio in poi. Il campionato 2020-21, a questo punto, inizierebbe in base a quando finirà il 2019-20. Da fine agosto a metà settembre ogni data potrebbe essere buona per avviare la prossima stagione. Concludere quella attuale rimane la priorità.