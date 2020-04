TUTTOSPORT – Il Milan vuole Alex Meret e Arkadiusz Milik

La prima pagina di Tuttosport apre con: “Cuori d’oro”. Cristiano Ronaldo ha già donato 2 milioni di Euro agli ospedali. In prima linea anche Andrea Belotti: con lui c’è il fratello Manuel, cuoco per l’ospedale da campo degli Alpini alla fiera di Bergamo. In taglio alto spazio all’Inter: “Brava Inter“, dopo la Juve anche il club di Steven Zhang trova l’accordo con i giocatori per ridurre gli ingaggi: taglio di circa 20 milioni in due mesi. Rivoluzione Milan, invece, per il prossimo anno: via Zlatan Ibrahimovic e forse anche Gianluigi Donnarumma. Si pensa ad Arkadiusz Milik e ad Alex Meret, che non intende più fare la riserva di David Ospina. Per questo l’estate prossima sarà quella decisiva per capire quelle che sono e saranno le gerarchie di Gennaro Gattuso. Intanto, il Milan sonda il terreno e pensa al friulano, che fino a qualche tempo fa era titolare in azzurro ed era nel giro della Nazionale.