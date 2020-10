Napoli, pronto il ricorso: si andrà anche oltre il collegio di garanzia del Coni

La sentenza del Giudice Sportivo è solo il primo tempo di una lunga partita che il Napoli ha tutta l’intenzione di disputare. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere infatti che Aurelio De Laurentiis ha preannunciato ufficialmente il ricorso alla Corte sportiva d’appello nei termini previsti, e dunque entro 20 giorni. C’è l’intenzione di arrivare fino in fondo. Se necessario si ricorrerà al collegio di garanzia del Coni, al Tar e al Consiglio. Ora si giocherà il secondo tempo dopo il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo al Napoli. Il club azzurro proverà a dimostrare che già dalla circolare dell’Asl di sabato con l’isolamento era sorta l’impossibilità di volare a Torino.

Per il Napoli, disponendo l’isolamento fiduciario dei “contatti stretti”, si decideva di non utilizzare la corsia prevista della quarantena soft, cioè la possibilità di andare a giocare. In sintesi, già sabato il Napoli era stato ‘bloccato’ e per questo non è partito per Torino.

