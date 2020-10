Napoli, parla Tiémoué Bakayoko: “Gennaro Gattuso mi ha convinto, sono molto contento di stare qui”

Tiemoué Bakayoko, nuovo centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della nuova esperienza azzurra. “Sono molto contento di stare qui, la squadra è strepitosa con me. Mi trovo molto bene con i compagni e sono felice della mia nuova casa qui. Gattuso mi ha convinto e sono molto felice di arrivare in una grande squadra. Vorrei anche ringraziare Gattuso in diretta per avermi fatto venire qui. Centrocampo a due o a tre? Per me è uguale. Darò tutta la mia disponibilità a giocare come vuole il mister. Noi ovviamente combatteremo per restare lì in alto. Non è il momento di parlare di scudetto, il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di lottare per i tre punti”.

“Ho tanta voglia di giocare, visto che non scendo in campo da parecchi mesi. Io ce la sto mettendo tutta, sabato vorrei essere lì in campo a giocare, ma dipende dal mister. L’Atalanta è una squadra che gioca molto bene e assai veloce. Oggi con Conte ho un ottimo rapporto, mi aiutò ad approdare al Chelsea. Morata mi ha aiutato invece quando sono venuto qui. Ora giochiamo l’uno contro l’altro e ovviamente penserò al Napoli”.

