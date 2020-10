GAZZETTA – “La stangata”: il 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli fa discutere

“La stangata”, titola questa mattina in apertura La Gazzetta dello Sport, in merito alla decisione su Juventus-Napoli del Giudice Sportivo, che ha decretato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione per gli azzurri, pronti a fare ricorso. Il Giudice spiega che il club di Aurelio De Laurentiis non ha fatto tutto il possibile per partire il sabato: “La ASL decisa allo stop soltanto domenica”. “Italia mangiagol”, si legge invece in taglio centrale. Gli Azzurri di Roberto Mancini non vanno oltre l’1-1 contro l’Olanda in Nations League: a Bergamo segna Lorenzo Pellegrini. “Ma quanto spreca Immobile”, scrive il quotidiano: il bomber si divora tre occasioni e adesso in vetta al raggruppamento c’è la Polonia.

Di spalla c’è spazio anche per i nuovi contagi in casa bianconera: “In bolla”, titola la rosea. Cristiano Ronaldo ha fatto rientro a Torino, positivo al Coroonavirus anche Weston McKennie. La squadra finisce ancora in isolamento.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Atalanta. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.