Napoli, pronti i rinnovi per Gennaro Gattuso e Lorenzo Insigne

Nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per discutere del rinnovo del contratto del tecnico. Sembra che nella fattispecie la giornata di domenica possa essere quella buona per vedersi ed intavolare la questione. I due si erano dati appuntamento proprio nel weekend per parlare del prolungamento, inizialmente previsto solo in caso di qualificazione in Champions League. Si parla di 3 anni di contratto per il tecnico calabrese.

Anche il capitano Lorenzo Insigne dovrebbe trattenersi a Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto modo di incontrare nei giorni scorsi Vincenzo Pisacane, nuovo agente dell’attaccante dopo la separazione con Mino Raiola, per sfiorare un argomento che potrebbe presto diventare centrale. Lo scugnizzo ha il contratto in scadenza nel 2022 e ha già chiaramente espresso la volontà di restare in azzurro per diventare una bandiera della squadra che l’ha lanciato nel calcio che conta. Non si intravedono ostacoli al riguardo.