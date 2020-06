Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli incontra difficoltà per Victor Osimhen e Samuele Ricci

La possibilità che Arkadiusz Milik possa lasciare Napoli a fine stagione è sempre più concreta. Si sta dunque monitorando seriamente Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe ‘98 in forza al Lille. Il ragazzo, però, è valutato intorno ai 60 milioni di Euro e Aurelio De Laurentiis appare molto titubante. Sul fronte delle entrate si registra anche una certa concorrenza per Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli che tanto piace a Cristiano Giuntoli. Il 18enne ha catturato anche l’interesse di Milan, Fiorentina, Lipsia e Borussia Dortmund.

L’Empoli spera di scatenare un’asta ed incassare 15 milioni di Euro, ma il Napoli potrebbe allettare il club che ne detiene la proprietà lasciandogli la possibilità di tenere il centrocampista in prestito per un’altra stagione, assecondando le volontà dell’Empoli. Samuele Ricci potrebbe essere un acquisto prospettico per il Napoli, ma Gennaro Gattuso potrebbe anche gettarlo nella mischia pure da subito, nel caso in cui dovesse andar via Allan, ammaliato dal Paris Saint-Germain.