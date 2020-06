Calciomercato Napoli, Jeremie Boga commenta le voci: “Giocare in Champions o Europa League è un sogno”

Il Napoli è ormai da tempo sulle tracce di Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo che sta stregando mezza Europa. Il giocatore è stato riscattato dal Sassuolo e farebbe al caso degli azzurri perché rischiano di perdere presto José Callejon a parametro zero. Il calciatore neroverde ha parlato nelle ultime ore ai microfoni dell’emittente francese RMC: “Sto prendendo in considerazione l’ipotesi di restare al Sassuolo, ne ho parlato con De Zerbi. Per sono sono del Sassuolo, vedremo cosa accadrà”.

“Ho letto i nomi di tanti grandi club italiani su di me ed è vero. Quando mi vedo accostato a Napoli, Roma, Inter, e Milan è sempre un piacere. Ma per ora sono del Sassuolo e penso a finire questa stagione, raggiungendo i miei obiettivi, poi vedremo. Giocare in Champions o Europa League è un sogno che ho fin da quando ero un bambino. Per il futuro questo è un obiettivo che ho in mente”.