Napoli, pronte le alternative in caso di forfait a sorpresa di Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne partirà per Barcellona, ma Gennaro Gattuso non si sente tranquillo. Il tecnico calabrese ha già studiato delle soluzioni per ovviare all’eventuale assenza del capitano, che potrebbe comunque dare forfait all’ultimo minuto. L’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport ha analizzato la situazione.

“Quella maggiormente ipotizzabile vedrebbe Elmas come sostituto ideale per il capitano azzurro, anche se il ragazzo macedone tendenzialmente è un centrocampista alternativo ad uno tra Zielinski e Fabian Ruiz. Però ha una grossa reattività e riesce a coprire la corsia per dare una mano a Zielinski ed a Mario Rui. Certamente maggiore rispetto a Lozano e Politano, cioè gli altri due azzurri che partecipano al ballottaggio per l’eventuale sostituzione di Insigne. Pur essendo entrambi in un buon momento di forma, probabilmente per Gattuso il loro impiego è preferibile farlo a gara in corso. Perché con i 5 cambi (ed un 6° nei supplementari) si potrà pensare ad una strategia tendente ad immaginare una gara a scacchi contro i blaugrana”, si legge sul giornale.

