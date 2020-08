Calciomercato Napoli, da Capri Aurelio De Laurentiis valuta la cessione di Kalidou Koulibaly

Il futuro di Kalidou Koulibaly rimane sempre in bilico. Sono giorni decisivi per il futuro del centrale del Napoli, finito da tempo nel mirino del Manchester City. Il suo agente è al lavoro per intavolare una trattativa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di una prima offerta da 70 milioni di Euro del club inglese, con il Napoli che ne chiede almeno 90. Sembrano ormai lontani, quindi, i tempi dei 100 milioni. La valutazione del calciatore è leggermente scesa.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“Il City insiste, a Capri è sbarcato Ramadani, il procuratore del difensore: l’occasione di incontrare ancora una volta De Laurentiis, 90 milioni quanto chiede il presidente per aprire le porte al Manchester. Ramadani e De Laurentiis hanno valutato ogni aspetto e continueranno a farlo in questi giorni di lavori capresi”, si legge sul quotidiano. Insomma, sembra proprio che se il Napoli vuole capitalizzare, debba farlo adesso. Il rischio è che il senegalese conosca una fase calante.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.