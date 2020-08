Napoli, tutti chiusi a Barcellona: Aurelio De Laurentiis teme il Coronavirus

Quello delle prossime ore sarà un Napoli chiuso in se stesso a Barcellona per scongiurare possibili contatti col Coronavirus. L’edizione odierna di Tuttosport ha raccontato la grande preoccupazione di Aurelio De Laurentiis in vista della trasferta iberica per la Champions League. Il presidente non si fida nemmeno della UEFA e vuole fare di tutto per preservare la salute dei suoi giocatori. La situazione sembra più seria del previsto.

“Il programma del Napoli prevede la partenza per Barcellona con un charter da Capodichino e solo nel primo pomeriggio di oggi, dopo aver svolto la rifinitura mattutina ed aver pranzato a Castelvolturno. Tutto il gruppo sarà atteso in pista a Barcellona, per essere guidato direttamente in un albergo requisito per intero ed isolato da curiosi e altri clienti. Il Napoli sarà in una bolla sterile, così come da richiesta del presidente De Laurentiis, preoccupato per la recrudescenza del contagio in Spagna. Ogni giocatore sarà in camera singola e tutti usciranno dall’hotel solo domani sera per raggiungere il Camp Nou. Il ritorno a Napoli è previsto in nottata dopo la conclusione del ritorno degli ottavi di Champions”, si legge sul quotidiano piemontese. L’ultimo sforzo di fine stagione per quella che potrebbe rivelarsi una delle partite più importanti della storia del Napoli.

