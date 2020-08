Calciomercato Napoli, il Benfica sembra fare sul serio per Edinson Cavani

Nella sua conferenza stampa di presentazione al Benfica, Jorge Jesus ha dichiarato: “Ho lasciato il Flamengo solo perché è stato il Benfica a chiamarmi. Non sono venuto per guadagnare più soldi. Sono venuto perché il presidente mi ha convinto che si possa far crescere ancora il Benfica e che si possa recuperare il prestigio internazionale che questo club ha avuto per tanti anni”. Non a caso, stiamo parlando della stessa squadra che sta corteggiando insistentemente Edinson Cavani.

Le ambizioni del club di Lisbona sembrano davvero essere davvero grandi. Dopo aver acquistato il brasiliano Pedrinho del Corinthians, il Benfica è a un passo da Everton Soares, miglior giocatore dell’ultima Copa America e in passato cercato anche da Milan e Napoli. Il sogno, però, è rappresentato proprio da Edinson Cavani, l’ex attaccante del Paris Saint-Germain e del Napoli, al quale è stato offerto un triennale da 8 milioni di Euro a stagione. Il Benfica vuole riprendersi la scena sia in Portogallo sia in Europa. Se riuscisse a mettere le mani sul “Matador” il club scriverebbe una pagina importante della storia del calciomercato, assicurandosi uno dei giocatori più ambiti da anni in tutto il mondo. A Napoli in tanti sperano ancora in un suo ritorno.

