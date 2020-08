Calciomercato Napoli, si esclude lo scambio Alex Meret-Salvatore Sirigu con il Torino

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha commentato attraverso il proprio sito ufficiale l’eventuale scambio di prestiti tra il Napoli e il Torino che vedrebbe coinvolti Alex Meret e Salvatore Sirigu. La notizia è stata già ridimensionata con il passare delle ore. “Una premessa: partirà un portiere soltanto se arrivasse una proposta davvero allettante. Il riferimento è a Meret che ovviamente il Napoli non intende svendere. E non esiste la mezza ipotesi di uno scambio con Sirigu, obiettivo azzurro di qualche sessione di mercato fa. Scambio, anche di prestiti, impossibile anche per la differenza di età”.

Entrambi i portieri sono nel giro della Nazionale. Per Salvatore Sirigu, nella fattispecie, quello attuale sarà l’ultimo biennio in azzurro, diventato di fatto un triennio a causa del rinvio degli Europei. Dopo la manifestazione continentale, l’estremo difensore granata dovrebbe smettere i panni azzurri. Per questo vuole essere sicuro della titolarità nel club fino ad allora.

