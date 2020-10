Napoli, possibili due tipi di ricorsi per evitare la sconfitta a tavolino

In seguito alle tre positività al Coronavirus riscontrate nel Napoli e alla messa in quarantena dei calciatori azzurri da parte dell’ASL, la Juventus si è recata comunque all’Allianz Stadium dove era in programma il big match della terza giornata di Serie A. Match decretato nullo dopo 45 minuti. Il giudice sportivo deciderà martedì sull’eventuale 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri. Possibile anche un punto di penalizzazione in classifica per gli azzurri.

Il Napoli potrà fare due tipi di ricorsi, quello sportivo e quello civile direttamente al TAR del Lazio. A conferma di ciò secondo Sky Sport sarebbe già pronta la battaglia legale per il club di Aurelio De Laurentiis. Stando all’emittente satellitare, si potrebbe decidere anche di rivolgersi direttamente al TAR del Lazio per far valere le proprie ragioni, presentando le disposizioni della ASL che hanno impedito la partenza. Insomma, Juventus-Napoli si giocherà comunque sul piano mediatico. I partenopei non accetteranno di certo la sconfitta a tavolino.