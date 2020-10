Calciomercato Napoli, Alfredo Pedullà rivela: “Arkadiusz Milik non ha aperto alla Fiorentina”

Alfredo Pedullà ha scritto sul proprio sito ufficiale delle prossime mosse di mercato del Napoli. “Arek Milik ha lasciato Napoli da ieri, ma non è così scontato che lasci il Napoli nelle ultimissime ore di mercato. In giornata c’è stato un tentativo, anche serio e malgrado le smentite, della Fiorentina che vorrebbe fare un grande colpo per l’attacco. Al punto che sarebbe pronta a una grande offerta e a trovare una soluzione per l’ingaggio. Ma Milik per ora non ha aperto e non sembra così scontato che lo faccia. Il rischio che si finisca a gennaio da separati in casa c’è. Aggiornamento su Llorente: ieri aveva aperto al Bologna e confermiamo, nella giornata di oggi lui ha chiesto di pensarci ancora. Nelle prossime ore capiremo meglio”.

“Il Parma vorrebbe prendere Kevin Malcuit, il terzino che ha altri due anni di contratto con il Napoli. E ci sono stati contatti continui nelle ultime 48 ore, al punto che il club emiliano aveva ottenuto un’apertura dal diretto interessato. Ma adesso è il Napoli che vuole pensarci, al punto che potrebbe decidere di trattenere il terzino destro. Decisione in volata, ma oggi la tendenza è questa”.