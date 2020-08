Napoli, possibile ritorno di Maurizio Sarri? Secondo Fabio Santini “Gennaro Gattuso è in orbita Nazionale”

Il giornalista Fabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold. “Attenzione, c’è una notizia clamorosa sui partenopei. Gattuso non ha firmato il rinnovo col Napoli. Il coach calabrese è in orbita Nazionale. Per questo motivo non si vuole legare a lungo con il club campano. Questa è una notizia pazzesca. La Federazione sta pensando a Ringhio per il post Mancini”.

“Chi potrebbe sostituire Gennaro Gattuso a Napoli? Non escludo l’ipotesi Maurizio Sarri anche se non sarebbe accolto benissimo. L’altra ipotesi può portare a Roberto Mancini anche se percepisce uno stipendio molto elevato. Koulibaly? Può andare al Manchester City per 70 milioni. Il club inglese ora ne offre 63”. Effettivamente, negli ultimi giorni sono state diverse le voci che si sono rincorse su un addio di Roberto Mancini alla Nazionale, complice la possibile presenza di Marcello Lippi come direttore tecnico in federazione.