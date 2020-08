Napoli, arriva Matteo Scala dal Bari: rivoluzione in casa De Laurentiis

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato Nicolò Schira ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter, raccontando le novità che stanno interessando i due club della famiglia De Laurentiis. “Rivoluzione al Bari: Giancarlo Romairone sarà il nuovo direttore sportivo. Matteo Scala trasloca al Napoli dove sarà il vice-team manager. Per la panchina avanza Gaetano Auteri. De Laurentiis cambia tutto per puntare alla B”.

Anche Tuttomercatoweb.com conferma l’indiscrezione del giornalista. “Summit decisivo dopo Ferragosto. In casa Bari cominciano a delinearsi le strategie per la prossima stagione e in quella occasione la proprietà De Laurentiis deciderà il futuro dell’allenatore e quello del direttore sportivo. Tutt’altro che scontata la conferma di Vivarini dopo la mancata promozione in Serie B. Molto probabile l’addio del direttore sportivo Matteo Scala, che dovrebbe trasferirsi nell’altro club della famiglia De Laurentiis: per lui pronto un ruolo di team manager al Napoli”, si legge.