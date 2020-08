Calciomercato Napoli, Michele Criscitiello svela: “Elseid Hysaj al Torino rischia di saltare, la Roma non vuole privarsi di Jordan Veretout”

Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni sui prossimi acquisti del Napoli nel corso di SportItalia Mercato, soffermandosi in generale sulle trattative imbastite da alcuni tra i principali club del campionato italiano di Serie A: “Il Torino sta prendendo Ricardo Rodriguez. Ecco allora che la trattativa con il Napoli per Hysaj rischia di saltare definitivamente. Il Napoli vuole Jordan Veretout per rinforzare il proprio centrocampo. La Roma però almeno per il momento non vuole privarsene”.

“Il Napoli è in ritardo sul mercato così come tante altre società di Serie A. A breve tuttavia Cristiano Giuntoli potrebbe concretizzare alcune cessioni importanti”, ha aggiunto Michele Criscitiello. Niente nomi, ma sembra abbastanza chiaro il riferimento a calciatori come Kalidou Koulibaly, Allan e Arkadiusz Milik. Il polacco, in particolare, sta tenendo in piedi da mesi un’operazione con la Juventus che non si è ancora conclusa per il mancato accordo tra i club sulle contropartite tecniche.