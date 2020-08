Napoli, Paolo Del Genio sbotta: “Gennaro Gattuso disse che l’80% del gruppo sarebbe stato confermato, ad oggi non è cosi”

Il giornalista Paolo Del Genio, voce nota di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri ai microfoni della trasmissione Radio Goal. “Da ieri sera ho definitivamente cambiato idea: da quando ho sentito la notizia di Maksimovic, che sembrava prossimo al rinnovo. Si parla di giocatori che hanno fatto anche una buona stagione e potrebbero non esserci, e si tocca molto la difesa e figuriamoci l’attacco. Se va via Lozano, dopo essere andato via Callejon, il Napoli dovrà prendere due esterni. E da lì rimangono Mertens ed Insigne. Parliamo di 8-9 giocatori sicuri, rispetto alle dichiarazioni a campionato in corso di Gattuso quando disse che per l’80% il gruppo sarebbe stato confermato, ad oggi evidentemente non è cosi”.

Il timore dei tifosi è di vivere un altro anno di transizione, senza possibilità di lottare per lo scudetto o addirittura di arrivare in Champions League. D’altronde, anche il futuro dello stesso tecnico è ancora da chiarire. Napoli, in ogni caso, rischia seriamente di perdere diversi pezzi pregiati nelle prossime settimane di mercato.