Calciomercato Napoli: Cristiano Giuntoli ammette l’interesse per Sergio Reguilón, ma il Real Madrid spara alto

Il Napoli è sempre attivo sul mercato e non potrebbe essere altrimenti soprattutto in questo momento, considerando i pochi giorni che ci separano dall’inizio della nuova stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha già fatto capire di voler cedere diversi calciatori prima di chiudere altre trattative in entrata. Il club azzurro non ha mollato i propri obiettivi principali. Cristiano Giuntoli è da tempo alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, dato che Faouzi Ghoulam non sembra ancora nelle migliori condizioni per recitare un ruolo da protagonista all’interno dell’organico di mister Gennaro Gattuso e il solo Mario Rui non può più bastare.

La redazione di SportItalia ha contattato in queste ore il direttore sportivo azzurro, che ha fornito qualche indicazione sul mercato. “Per quanto riguarda Sergio Reguilón del Real Madrid. Il dirigente del sodalizio campano ci ha detto che il Napoli è interessato al calciatore, ma al momento il Real Madrid ha delle alte pretese. Sul calciatore inoltre ci sono anche gli interessi di Chelsea e Arsenal. Il Napoli punta ad acquistare il difensore soltanto in prestito”.