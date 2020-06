Napoli, possibile riposo per Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski contro la SPAL

in

In vista della sfida alla Spal di domenica Rino Gattuso potrebbe concedere un turno di riposo a due dei calciatori più brillanti in queste prime uscite dopo la sosta forzata. Si tratta di Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski. Ieri la squadra ha svolto allenamento sul campo 1, con una prima fase dedicata al riscaldamento col pallone e con esercitazioni di passaggi a stazioni. Di seguito ha seguito lavoro tecnico-tattico e con partitina a campo ridotto. Molto probabilmente, a questo punto, contro la SPAL dovranno risposare almeno in due.

La Gazzetta dello Sport, tuttavia, continua a indicare Lorenzo Insigne come titolare. A tornare dal primo minuto dovrebbe essere invece Dries Mertens. A causa del tour de force che attende le squadre di Serie A, Gennaro Gattuso sarà costretto a cambiare spesso. A tal proposito, c’è molta curiosità sulla scelta del portiere: non si esclude che tra i pali possa esserci Alex Meret, protagonista della finale di Coppa Italia.